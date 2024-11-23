"المُقاومة الإسلاميّة" ‌‌اعلنت استهداف تجمعات للعدو شرقي الخيام وعند مثلّث دير ميماس - كفركلا وفي شمع

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اعلنت "المُقاومة الإسلاميّة" في بيان (20) أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:05 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السابعة، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان (21)، اعلنت أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 05:15 من بعد ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان (22)، اعلنت أن مجاهديها استهدفوا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع، بقذائف المدفعية.