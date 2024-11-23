"المقاومة الاسلامية" استهدفت تجمعات للعدو عند مثلّث دير ميماس - كفركلا وشرقي الخيام

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أعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيان (17) أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية".

واعلنت في بيان (18) أن مجاهديها استهدفوا عند الساعة 04:40 من بعد ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة الخامسة، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان (19)، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم السبت 23-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، للمرّة السادسة، بصليةٍ صاروخية.