اشتباكات عنيفة في الخيام وتقدّمٌ من شمع باتجاه البياضة!

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أفادت مراسلة "الأخبار" اليوم السبت، أنّ "القوات المعادية الإسرائيلية تواجه مقاومة شرسة في محيط بلدية الخيام بعد تمكنها من التقدم ليلاً مدعومة بدبابات الميركافا من جهة الشاليهات والمعتقل في الأطراف الجنوبية تحت غطاء من الغارات والقصف المدفعي والفوسفوري وتُسمع أصوات الاشتباكات في النصف الجنوبي من البلدة بالتزامن مع قصف فوسفوري على وسطها وقصف مدفعي على أطرافها لناحية إبل السقي وجديدة مرجعيون."

وكشفت "الأخبار" أنّ "قوة مؤللة معادية بدأت عند حوالي الخامسة من فجر اليوم التقدّم من شمع باتجاه البياضة غرباً وبعد انطلاقها من نقطة تمركزها في محيط مركز اليونيفيل واجتيازها مئات الأمتار استهدفتها المقاومة وأصابت دبابتي ميركافا تابعتين لها."