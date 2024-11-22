اشتباكات "عنيفة" مستمر منذ الساعة الثامنة في هذه البلدة الجنوبية...!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (33):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:00 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخية.

كما شن شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 08:45 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، هجومًا جوياً بسربٍ من المُسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، للمرّة الثانية، وأصابت أهدافها بدقة.

اايضا في بيان اعلنت المقاومة أنها تخوض اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية مع قوات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الجبين منذ الساعة 08:25 من مساء اليوم الجمعة 22-11-2024، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان.