ارقام الطوارئ الحكومية: اليكم عدد الشهداء والغارات!

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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين التقرير الأسبوعي الرقم 48 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن جاء فيه:

خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 134 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب (54 غارة) النبطية (48 غارة) وبعلبك الهرمل (17 غارة) وجبل لبنان (15غارة) ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 13976 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 59 شهيداً و 112 جريحاً ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 3642 شهيداً و15356 جريحاً.

بناء على التقرير الصادر عن وزارة الصحة العامة لتاريخ 20\11\2024 وصل عدد الشهداء من الأطفال إلى 231 شهيداً و1346 مصاباً ومن النساء 674 شهيدة و2697 مصابة. أما في القطاع الصحي فقد وصل العدد الإجمالي على 214 شهيداً و321 مصاباً.

لتاريخه وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 1237892 نازحاً في مراكز الايواء وخارجها منهم 190102 نازح في مراكز الايواء و1047790 نازحاً خارج مراكز الايواء.

بلغ عدد مراكز الايواء 1177 مركزاً منها 720 مؤسسة تعليمية رسمية وخاصة حيث وصل 976 مركزاً إلى قدرته الاستيعابية القصوى.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 22 تشرين الثاني 2024 سجّل الامن العام عبور 390656 مواطناً سورياً و 234242 مواطناً لبنانياً إلى الأراضي السورية.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة وضبط الحدود.

بناء على قرار مجلس الوزراء تخصيص سلفة خزينة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل شراء مادة الديزل أويل لمراكز الايواء ما يؤمن 16 مليون ليتر مازوت خلال أربعة أشهر، أطلقت وزارة الطاقة والمياه أمس آلية توزيع الديزل للتدفئة ولتوليد الكهرباء في مراكز الايواء بالتنسيق مع الوزارات الممثلة في اللجنة المشتركة الخاصة بهذا الموضوع وهي وزارة التربية والتعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية والبلديات، وزارة المالية ووحدة إدارة الكوارث.

عمم وزير الداخلية والبلديات على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع إقامة أو توسيع مخيمات النازحين السوريين بالقرب من مجرى نهر الليطاني في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع.

أعلنت وزارة الاتصالات عن مباشرة شركتي "الفا" و"تاتش" يوم الخميس 21\11\2024 بتزويد باقة مجانية من 20GB ل 130255 معلماً وطالباً في المدارس الرسمية الواردة أسماؤهم في لوائح وزارة التربية والتعليم العالي.

أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الانفلونزا بالتعاون مع منظمتي "اليونيسيف" والصحة العالمية.

صدر عن مديرية التوجيه في الجيش بيان بتاريخ 18\11\2024 عن وصول طائرة إيطالية تحمل آلية إسعاف مقدمة هبة من السلطات الإيطالية واللجنة العسكرية التقنية من اجل لبنان. كما صدر عن المديرية بتاريخ 21\11\2024 بيان عن وصول طائرة مساعدات غذائية وطبية لصالح الجيش من روسيا الاتحادية.

وصلت هذا الأسبوع إلى مطار بيروت الدولي طائرة عسكرية كويتية في اطار الجسر الجوي الذي أقامته دولة الكويت لإغاثة الشعب اللبناني محملة ب 40 طناً من المساعدات الإنسانية والاغاثية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.