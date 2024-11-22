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هكذا قضى عنصران من الحزب على فرقة اسرائيلية في عيترون... تفاصيل المعركة الأكثر دموية ترويها الصحافة الاسرائيلية

22
NOVEMBER
2024
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كشف صحيفة يديعوت احرونوت عن تفاصيل معركة عيترون العنيفة جنوبي لبنان منذ حوالي الشهر تقريبًا وهي المعركة الأكثر دموية والأطول التي خاضها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حيث انتهت الاشتباكات بمقتل 6 جنود وإصابة 14 آخرين

المعركة دامت حوالي 14 ساعة بين الاشتباكات والبحث عن القتلى والجرحى حيث دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى داخل منزل مهدم في عيترون وكان هناك عنصرين من حزب الله قد كمنوا للقوات وبمجرد دخول القوة فتح عناصر حزب الله النار عليها فسقطت القوة جميعها بين قتيل وجريح بعدها ألقى عناصر حزب الله القنابل اليدوية تجاه القوة ما أدى إلى اشتعال النيران بشكل كبير. كما عرّضت القوة المساندة لإطلاق نار أيضًا ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوفها وخلال المعركة سقط التسلسل القيادي بين الجنود والضباط الإسرائيليين.

لاحقا أعلنت الفرقة 91 عن إجراءات الاختطاف ظنًا منها أن الجنود قد وقعوا بالأسر ويقول أحد الجنود المشاركين في المعركة بأن المشهد كان فيه الكثير من الفوضى والصراخ وإطلاق النار.

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