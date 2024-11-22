"كارول" غادرت ولم تعد.. هل من يعلم عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- كارول ياسين حيدر (من مواليد عام 1999، لبناني الجنسيّة)

التي غادرت، بتاريخ 19-11-2024، منزل ذويها الكائن في بلدة تكريت – قضاء عكّار، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر بينو في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 360011-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.