إليكم حقيقة اتصالات ترد للبنانيين من أرقام غريبة تدعو للإخلاء!

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تلقى لبنانيون اتصالات من ارقام غريبة تدعو للاخلاء في مختلف المناطق، حتى وردت اتصالات للبنانيين خارج البلاد.

بحسب مصادر امنية للـ LBCI، ارتفعت في الايام الاخيرة وتيرة هذه الاتصالات، ومن الصعب تتبع هذه الاتصالات لأنها تعتمد على خدمة تُشترى عبر الانترنت، التي تسمح بالاتصال بأرقام، إلا انها تظهر ارقاما متصلة بأخرى، وبالتالي هذه الاتصالات قد تكون من داخل لبنان أم خارجه.

وأضاف المصدر أنّ هذه الاتصالات تأتي في اطار الحرب النفسية ام الاخبار الكاذبة، أم حتى على سبيل "المزاح".

لذلك، عند تلقي اي اتصال يُرجى التواصل مع الاجهزة الامنية والرقم 112 أم الامنيين في المنطقة، لإجراء التقييم الامني والحصول على الحقيقة.