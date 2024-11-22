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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي وقال: "بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي إلى سكان ⁧جنوب لبنان⁩ في القرى والبلدات التالية: المنصوري واسكندرونة ومجدل زون ومزرعة بيوت السياد والحوش."

وأضاف: "نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم، من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير."

وأكمل: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك."