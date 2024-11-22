عواد في ذكرى الاستقلال: بيبقى الأصعب هو إستقلال القرار عند المسؤولين اللبنانيين وتوقف التباعية والإرتهان!

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الوطنية ربيع عواد بمناسبة ذكرى الاستقلال:

"من كلمة الرئيس فؤاد شهاب في ذكرى الاستقلال 1960:"في ذكرى الاستقلال، الذي قيل فيه إنه يؤخذ ولا يعطى، ما أراني الا معبراً عن تجارب لبنان حين أقول إن الاستقلال الحق لا يؤخذ ولا يعطى. إن الاستقلال يبنى."

إستقلال الأرض إتحقق، وأمام أي خطر مستقبلي لأي إحتلال اكيد رح نرجع نتحرر ونستقل...

ولكن بيبقى الأصعب هو إستقلال القرار عند المسؤولين اللبنانيين وتوقف التباعية والإرتهان عند الخارج، والإلتفات الى بناء الدولة الواحدة الجامعة لولادها والحامية لسيادتها."