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تحذير إسرائيلي لسكان مبنى في مدينة صور

22
NOVEMBER
2024
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أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم بيانًا تحذيريًا عاجلًا لسكان مدينة صور، محذرًا من وجود تهديدات أمنية في المدينة نتيجة تواجد منشآت ومرافق تابعة لحزب الله في المنطقة.

أدرعي حذر السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة، بالإضافة إلى المباني المجاورة له، حيث أوضح أن هذا المبنى كان قد تم تحديده سابقًا كهدف في الهجوم الذي كان من المفترض أن يتم يوم أمس. إلا أن المتحدث أكد أن الهجوم سيتم في وقت قريب جدًا.

وأشار أدرعي إلى أن المبنى والمناطق المحيطة به تتواجد بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، وهو ما يجعلها هدفًا استراتيجيًا ضمن خطط جيش الدفاع الإسرائيلي.


وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بالعمل ضد هذه المنشآت بقوة في المستقبل القريب.

في إطار هذه التحذيرات، دعا أدرعي جميع السكان في المبنى المستهدف والمباني المجاورة له إلى إخلاء المباني فورًا. وشدد على ضرورة الابتعاد عن هذه المباني لمسافة لا تقل عن 500 متر لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم في حال تم استهداف المنطقة في وقت لاحق.

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