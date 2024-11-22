عناوين الصحف ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني 2024

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الأخبار: سابقةُ الجنائية الدولية: نتنياهو مجرم حرب

هوكشتين عاد إلى واشنطن ولبنان بانتظار جوابه: إسرائيل «توحي» بإمكانية الصفقة

الخيام تدافع ولا تسقط... و59 شهيداً في مجازر في بعلبك - الهرمل







الديار: نتائج زيارة هوكشتاين لاسرائيل: تقدم وايجابية ومجازر وتدمير؟!

نتانياهو يراهن على الوقت لفرض هدنة مؤقتة مرفوضة لبنانيا

الجيش الاسرائيلي منهك... ولا بحث بتجريد المقاومة من سلاحها

اللواء: هوكشتاين يغيب عن السمع بعد «صدمة نتنياهو».. والوساطة الأميركية مستمرة

الإستقلال الـ81: ميقاتي في اليرزة وعون يدحض الإفتراءات ضد الجيش



النهار: الانتظار الدامي للرد الإسرائيلي: الفجوات مستمرة... يومٌ لاهبٌ من الغارات ومجازر في البقاع الشمالي

الجمهورية: لا نقاط عالقة لبنانيًا

وكان عندنا إستقلال

l'orient le jour: À l’heure où Beyrouth négocie un accord, le Hezbollah révèle sa vision de l’après-guerre

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بايدن: أوامر اعتقال الجنائية الدولية ضد زعماء إسرائيل «أمر شائن»

الأنباء الكويتية: نائب لـ «الأنباء»: الجانب الأميركي يحرص على عدم فرض مرشح رئاسي على المجلس النيابي

هوكشتاين حرّك موقفاً طال انتظاره.. وذكرى الاستقلال عكّرتها أعلام إسرائيل