لهذا السبب تراجعت "إسرائيل" عن الذهاب إلى الفصل السابع في المهمة المنوطة بقوات «اليونيفل»

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الأنباء الكويتية: قالت مصادر مقربة من الحلقة الضيقة للمفاوضات لـ «الأنباء»: «كان لبنان مطالبا بتسهيل المحادثات للوصول إلى اتفاق من خلال التفاوض غير المباشر لتجنب إطالة أمد الحرب المدمرة، مع وجود محاذير من التوجه إلى مجلس الأمن».

وأضافت: «كان هناك إقرار بالسير بالقرار 1701 والسعي إلى سد الثغرات بما تيسر، خصوصا من خلال الرعاة الدوليين عبر لجنة المراقبة والحفاظ على آلية عمل القوات الدولية والجيش اللبناني».

وأشارت «إلى ان إسرائيل كانت تريد الذهاب إلى الفصل السابع في المهمة المنوطة بقوات «اليونيفل»، وإجراء تعديل في هيكلية هذه القوات، لكنها تراجعت لإدراكها أن أي تعديل على القرار 1701، بأي من مدرجاته سيعني تصويتا في مجلس الأمن ينتظره «فيتو» يسقطه وتصبح المفاوضات بلا أفق، غير انها اعتبرت ان الضمانة الأميركية تشكل بديلا عن أي إجراء».

وذكرت ان البنود التي أخذت حيزا كبيرا من النقاش إلى جانب لجنة المراقبة، هي موضوع الحدود الدولية بتأكيد لبنان على ان هذه الحدود قائمة ويجب تثبيتها وفقا لخرائط الأمم المتحدة الموضوعة عام 1923 وليس الخط الأزرق.