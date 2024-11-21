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وزير الطاقة والمياه أطلق اليوم عملية توزيع مادة المازوت على مراكز الإيواء

21
NOVEMBER
2024
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أطلق وزير الطاقة والمياه د. وليد فيّاض اليوم عملية توزيع مادة المازوت على مراكز الإيواء، والمحطة الأولى كانت في منطقة عجلتون، حيث تسلمت المراكز الموجودة في البلدة حصتها الأولى، على أن تتوسّع الخطة وتشمل مراكز الإيواء في كل المناطق اللبنانية.
واستكمالاً للاجتماعات التي يعقدها لوضع آلية توزيع مادة الديزل لتدفئة مراكز الإيواء، اجتمع الوزير فياض صباح اليوم مع ممثلي شركات النفط التي ستتولى مسؤولية التوزيع في كل المناطق اللبنانية، وجرى استعراض البرنامج الممكنن لتسليم البضاعة من منشآت النفط في طرابلس الى مراكز الإيواء بواسطة الصهاريج التي تملكها، على أن تحصل مقابل هذه الخدمة على مبلغ 13.6 دولاراً عن كل ألف ليتر بدل 17 دولاراً قيمة الكلفة، مساهمةً من الشركات بتحمل نسبة من التكاليف.
يذكر أن عدد الشركات التي ستتولى توزيع المازوت على كافة الاراضي اللبنانية ثمانية وهي:
Medco-Hypco-United –Wardieh –IPT –Apec-Coral –Total energies
وتأتي خطوة توزيع المازوت على مراكز الإيواء، بعدما كانت وزارة الطاقة قد أعدّت خطةً لتمويل شراء مادة الديزل اويل لمراكز الإيواء ورفعتها الى مجلس الوزراء الذي أقرّ في جلسته الأخيرة سلفة خزينة بقيمة 10 ملايين دولار لتمويل هذه الخطة ما يؤمن 16 مليون ليتر مازوت، خلال اربعة أشهر، وقد تمّ اليوم تحويل الجزء الأول من هذا المبلغ

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