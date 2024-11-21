أمل أبو زيد: استقلال لبنان غير مكتمل في ظل العدوان الإسرائيلي

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وجه النائب السابق أمل أبو زيد بمناسبة عيد الاستقلال تحية إجلال وإكبار إلى ارواح الشهداء الأبطال الذين سطّروا بدمائهم الزكية صفحات مشرقة من تاريخ لبنان في مواجهة كل محتل .

وأكد أبو زيد: إن الاستقلال الحقيقي غير مكتمل اليوم بوجود عدوان اسرائيلي همجي وسيادة منقوصة على كامل التراب الوطني، ويبقى هذا الاستقلال ناقصاً بوجود أرض محتلة ورئيس مغيّب وارادة وطنية مسلوبة. وكما صنع الأبطال ملاحم الصمود في الماضي، يبقى واجبنا اليوم مواصلة النضال من أجل الحفاظ على حرية الوطن وحق أبنائه في العيش بسلام على أرضهم.

وختم: تحية للوطن، ولأرواح من ضحّوا من أجله، وعهدنا أن تبقى الراية مرفوعة والمسيرة مستمرة حتى تحقيق الاستقلال الكامل والسيادة الناجزة.