تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان الضاحية الجنوبية تحديداً في الغبيري بضرورة الإخلاء فوراً

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابها عبر منصة "اكس": "عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري".

وأضاف، أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب".

وختم ادرعي، "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".