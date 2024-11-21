"قاعدة حيفا البحرية".. في مرمى صواريخ الحزب!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة في لبنان:
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:00 من صباح اليوم الخميس 21-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقّة.