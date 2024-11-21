منخفضٌ جوّي يصل في هذا اليوم..

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: يستقر الطقس تدريجيا فترتفع درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت و تصبح فوق معدلاتها الموسمية ، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتبار من صباح يوم الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة يتمركز جنوب غرب تركيا ، يؤدي الى طقس ماطر بغزارة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية، رياح ناشطة تتجاوز ال 85 كلم/س وتدن ملحوظ بدرجات الحرارة (على الاقل 8 درجات ) حيث من المتوقع ان تتساقط الثلوج على ارتفاع 17 متر وتلامس ال1000 متر صباح يوم الاثنين ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث ينحسر تدريجيا، لكن مع سيطرة لموجة صقيع على لبنان خلال الاسبوع المقبل.

تحذير بحري : يصل ارتفاع الموج من الاحد حتى الاثنين ما بين مترين الى ٤ امتار مع رياح تتجاوز ال85 كلم/س يوم الاحد .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الشمالية ، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا .

الجمعة:

صاف اجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة.

السبت:

صاف الى قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها بحدود ال (3 درجات) وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة، ينشط الهواء مساء مع اقتراب المنخفض الجوي .

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي وحاد بدرجات الحرارة (8 درجات ) خلال النهار ، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية ويتحول الطقس الى غائم ظهرا فتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 85 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، ويتوقع تساقط حبات البرد وتشكل السيول على الطرق. تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر نهارا وتصل الى ال1500 ليلا مع تدني درجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 24 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة ، في الداخل من 7 الى 19 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب بخاصة فترة قبل الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج الى متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,16

-ساعة غروب الشمس: 16,31