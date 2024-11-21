كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية يختتم زيارته إلى لبنان: لوقف فوري لإطلاق النار!

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أعلنت السفارة البريطانية في بيان، ان "نائب الأميرال إدوارد ألغرين كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التقى مع كبار المسؤولين اللبنانيين ومن الأمم المتحدة، مؤكداً دعوة المملكة المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري والتوصل إلى حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الرقم 1701. وأعرب نائب الأميرال ألغرين عن تعازيه لمقتل جنود وضباط من الجيش اللبناني والمدنيين اللبنانيين".

واشار البيان الى ان "ألغرين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت. كما عقد اجتماعًا افتراضيًا مع قائد قوات حفظ السلام اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو، وقد رافقه خلال لقاءاته السفير البريطاني هايمش كاول والملحق العسكري المقدم تشارلز سميث".

وقال نائب الأميرال ألغرين: "في اجتماعاتي البارحة، أكدت من جديد على دعم المملكة المتحدة المستمر للقوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، للمساعدة في بناء الأسس المستقبلية للاستقرار والأمن. في الشهر الماضي، سلمت المملكة المتحدة إمدادات غذائية وطبية حيوية للقوات المسلحة اللبنانية. كما قدمت المملكة المتحدة حتى الآن 15 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للأسر النازحة في جميع أنحاء لبنان، تشمل الغذاء والدواء والمياه النظيفة. دعمنا للبنان مستمر".

اما السفير البريطاني فقال:"الوضع في لبنان يتفاقم يوميا، والضحايا المدنيون يتزايدون. لا يمكننا أن نسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى. ولهذا السبب تكرر المملكة المتحدة اليوم دعوتنا الى وقف فوري لاطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله واحترام القانون الدولي الإنساني وأهمية تقديم الدعم الإنساني للبنان".

ولفت الى ان "زيارة نائب الأميرال إدوارد ألغرين إلى لبنان البارحة توضح قوة علاقاتنا الثنائية العسكرية. تبقى المملكة المتحدة مساهماً رئيسياً في استقرار لبنان وأمنه، حيث تعتبر القوات المسلحة اللبنانية القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية".