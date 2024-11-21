بُشرى إلى الطلاب والمعلّمين..!

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم البيات الاتي:"يهمّ وزارة الاتصالات ان تُعلن ان شركتي "ألفا" و"تاتش" باشرتا اليوم تزويد باقة مجانية من 20GB للطلاب والمعلّمين الواردة أسماؤهم في لوائح وزارة التربية وذلك اما عبر مراكزها المعتمدة في كل المناطق اللبنانية او حتى عبر موقعي الشركتين الالكتروني وتطبيقاتهما، الأمر الذي يُخول أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين الإستخدام المجاني لتطبيق Microsoft Teams وعدد من المواقع التي حددتها وزارة التربية، في سياق تسهيل التعليم عن بعد في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان".

واشار البيان الى ان "وزارة الإتصالات كانت قد استلمت لائحة مطبوعة ومختومة من وزارة التربية بـ 130 ألف و255 معلّماً وطالباً في المدارس الرسمية يستفيدون من الباقة المجانية المتاحة لهم من الإثنين إلى الجمعة من كل أسبوع بين الـ ٧:٣٠ صباحا والـ ١:٣٠ بعد الظهر، على ان نعمل لتأمين خدمة شبيهة لأساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية في المستقبل القريب".