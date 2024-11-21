تحذير اسرائيلي عاجل الى سكان الضاحية!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس": "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

حدث بيروت

حارة حريك".



وأضاف أدرعي، "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".

وتابع، "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".