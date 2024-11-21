نتنياهو كان يخطط لتنفيذ عمليتين أمنيتين بالتزامن مع زيارة هوكشتاين الى لبنان!

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رضوان الذيب - "الديار"

أشارت معلومات مؤكدة، الى ان رئيس الوزراء "الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان يخطط لتنفيذ عمليتين أمنيتين بالتزامن مع بدء زيارة هوكشتاين للبنان ونهايتها، الأولى كانت اغتيال مسؤول العلاقات الاعلامية الحاج محمد عفيف وربما فشل في العملية الثانية.

الأمر الآخر حسب المعلومات، حاول نتنياهو تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض وتقديم هدية للموفد الاميركي لحظة وصوله، والاعلان عن احتلال الخيام وشمع والناقورة لاستخدام ذلك في المفاوضات ودفع الرئيس بري للقبول بالورقة الاميركية كما هي ودون اي تعديل، وزج في المعركة منذ نهار السبت الماضي مختلف انواع الاسلحة الجوية والبرية والبحرية، واستخدم الجيش الاسرائيلي لاول مرة المدافع من مختلف العيارات، والغازات المحرمة دوليا، لكن الصمود الاسطوري للمقاتلين أسقط كل الأوراق الاسرائيلية ومنع نتنياهو من السيطرة الميدانية وتنفيذ ما يريد.