تهديد إسرائيلي جديد إلى سكان هذه القرى الجنوبية!

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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، في منشورٍ على حسابه عبر منصة "اكس": "بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:

برج الشمالي

معشوق

الحوش".

وأضاف أدرعي، "نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وتابع، "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

وأشار أدرعي إلى أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وختم أدرعي: "يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".