اتصالات مشبوهة في بعض المناطق.. هذا ما حصل ليلاً!

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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي عند منتصف الليل على بلدات ساحة ميفدون ومدينة الخيام وجبشيت وعبا وبريقع وانصار وكفردجال ورومين حيث استشهد مواطن، بالاضافة الى عزة وأركي ودير الزهراني وحومين التحتا وزبدين و كفرصير ناهيك عن 5 غارات على وادي الحجير وكفرشوبا واستشهاد الشاب محمد عبدالله بداح من بيت ليف، بالاضافة الى غارات على شوكين ونهر زفتا.

إشارة الى ان عنقون وعرب الجل شهدتا حركة نزوح الى مناطق صيدا وإقليم الخروب بعد ورود اتصالات معادية مشبوهة بالاخلاء واتصالات لاخلاء 3 مبان في الصرفند والمناطق التي ورد اليها اتصالات بالاخلاء مدرسة مغدوشة وعنقون الغازية، والمصادر الأمنية أكدت ان الاتصالات مشبوهة ومعادية ولا صحة لها على الاطلاق .

من جهة أخرى، تدور مواجهات ضارية بين قوات العدو وعناصر المقاومة الإسلامية وتواجه قوات الاحتلال صعوبة في التقدم والعدو عاجز عن تحقيق أي اختراق ويقوم خلال توغله بعملية قصف لاطراف بلدات ابل السقي والقليعة ومرجعيون وبرج الملوك.