عناوين الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024

A + A -

البناء: واشنطن نموذج الإرهاب بالمعايير القانونية باستخدام الفيتو لمنع وقف النار في غزة / هوكشتاين في تل أبيب ويلتقي نتنياهو اليوم والاتفاق على محك معايير سيادة لبنان / قاسم: تل أبيب مقابل بيروت.. وبعد الحرب… الطائف والرئاسة والإعمار والثلاثيّة



النهار: هوكشتاين وتوسيع قاعدة تأييد الاتّفاق!



الجمهورية: التسوية تختبر نوايا نتنياهو

تفاؤل حقيقي أم مفخخ

اللواء: هوكشتاين في تل أبيب لمعالجة عقدة «حق الاحتلال بالتدخل»

حزب الله في الميدان لوقف النار وأربعة عناوين سياسية لمرحلة ما بعد الحرب



الديار: الاجواء ضبابية والكرة في الملعب الاسرائيلي ونتنياهو: لهدنة لـ٦٠ يوما

قاسم: نقاتل ونفاوض... اسرائيل فشلت باهداء هوكشتاين احتلال الخيام

هوكشتاين طرح مراقبة دولية للحدود بين لبنان وسوريا بمشاركة الجيش

?l'orient le jour: Israël veut changer le Liban, acceptera-t-il d'arrêter la guerre maintenant

بعض عناوين الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة من جنوده في جنوب لبنان



الأنباء الكويتية: «ملحق مفاوضات تحت النار» والوسيط الأميركي التقى بري مرتين واجتمع مع جعجع وعون وجنبلاط.. ونعيم قاسم يؤكد البقاء تحت سقف «الطائف» والحضور في الميدان السياسي

بين الجهود السياسية والميدان هوكشتاين يتحدث عن «تقدم» والرئاسة لم تغب

الوطن السورية: صباغ أكد من طهران وجوب التصدي لمحاولات تغيير الخريطة السياسية للمنطقة … الرئيس بزشكيان: لن نتوقف عن دعم أصدقائنا وحريصون على تطوير تعاوننا