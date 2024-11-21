أسرار الصحف ليوم الخميس 21 تشرين الثاني 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر سياسي إن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين سمع في سياق التفاوض سؤالاً غيّر في وجهة النقاش عندما قيل له: “ما رأيكم إذا قيل لكم إن بقاء الطلعات التي يسمّيها الاحتلال بالاستطلاع الوقائيّ في الأجواء اللبنانية سوف يعني قيام طائرات المقاومة المسيّرة الاستطلاعيّة بالتجوّل في سماء فلسطين المحتلة للغرض ذاته، ومقابل ما يُسمّى حرية العمل لمنع أيّ تهديد حرية عمل معاكسة؟”.

كواليس

قال مرجع سياسي إن كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن العودة بعد الحرب إلى معادلة الشعب والجيش والمقاومة تأكيد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار ولو تضمّن تعديل تموضع قوات وأسلحة حزب الله جغرافياً فهو لا يعني تخلّي حزب الله عن سلاحه، وأن الأولوية تبقى لكيفية حماية لبنان. وحزب الله منفتح لرؤية وليس لسماع فقط أيّ مقاربة تحقق هذا الهدف دون سلاح المقاومة في سياق الحوار الوطنيّ حول استراتيجية وطنيّة للدفاع.



اللواء: أسرار

لغز

لم تبد عواصم عربية حماسة للمشاركة في لجنة مراقبة تطبيق القرار 1701، كما كان مقترحاً..



غمز

كشف نائب متابع أنه خصص جانب من المباحثات الجارية، لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب.



همس

أبلغت دولتان غربيتان معنيتان بالوضع اللبناني، بليونة ثابتة، لجهة انجاز الاستحقاق الرئاسي إذا ثبت وقف النار من قبل فريق لبناني وازن..