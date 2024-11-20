إيلي أسود لمسؤول شباب "القوات": إن كنتَ قواتياً فلم نسعَ "أيام زمان" لشتم أيٍ كان!

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كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية إيلي أسود، معلقاً على تهجُّم مسؤول شباب "القوات" عبى التيار الوطني الحر ورئيسه، فكتب على "فايسبوك": لم اسمع سابقا" بجامعة تدعى جامعة العائلة المقدسة في البترون . يبدو حصلت فيها انتخابات طلابية وفاز فيها من فاز ، مبروك للفائزين ، ولكن لا اعرف من هو الشاب ادناه الذي يتكلم بعصبية وبكلمات نابية لا تليق بجامعيين ..

وتابع أسود:ايها الشاب ، ارجو ان تكون هذه الجامعة لها مستوى ولم يسمع بها احد مما سألتهم ، وان تساعدك على تامين مستقبلك ، ثم ان كنت قواتي فلم نسعى يوما" (ايام زمان) الى شتم ايا" كان ، بل بعد التنافس مصافحة ولقاءات وتعاون . غريب امر هذا الجيل اللي بيسكر بزبيبة.