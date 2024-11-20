عضو المجلس السياسي في "التيار" طوني نصر يرد على تهجم مسؤول الشباب في "القوات": خطاب سوقي تحريضي!

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رد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر طوني نصر على التهجم الذي صدر بالأمس عن مسؤول الشباب في القوات اللبنانية، فكتب على "إكس":

‏طالعنا مسؤول الشباب في القوات اللبنانية بعد صدور نتيجة الانتخابات الطلابية في جامعة USF في البترون بالامس بخطاب سوقي تحريضي رخيص يصلح لخلية ارهابية وليس لخلية طلابية استفز به ابناء القضاء كافة، حيث ينطوي على كثير من الحقد وتشويه للحقائق ومغالطات واكاذيب كثيرة منها عدم ذكر التحالف العريض بين القوات والكتائب وبطرس حرب وغيرهم ... الذي حصل على ٦٠% مقابل ٣٠% للتيار منفردا في ظل نظام انتخابي اكثري لا ينتج تمثيلا عادلا وصحيحا.

وأكد نصر: اضف الى ذلك كذبة المندوبين وتناسى تعاطف ادارة الانتخابات معه واستغلال الوضع الاقتصادي لبعض الطلاب وافساد النشئ بالمال السياسي و اخيرا" زج نائب البترون بسوقيته.

وختم: رحم الله سعيد تقي الدين