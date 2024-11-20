الجيش: عمليات دهم وتوقيف 8 أشخاص في مختلف المناطق

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 /11 /2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت ٨ أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف المواطنين (ح.م.) و(ح.م.) و(ش.م.) في بلدة مقنة – البقاع لإقدامهم على أعمال سلب وسرقة وإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات واعتدائهم على مواطنين بينهم عسكريون في الجيش.

• عملية دهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا – البقاع وضبط كمية من المخدرات، إضافةً إلى مبلغ مالي مزوّر.

• توقيف المواطنَين (و.ر.) و(ع.ك.)، والسوري (ج.ج.) والفلسطيني (ج.ح.) في منطقة الرميلة، وذلك على أثر إشكال وإطلاق نار حصل في أحد فنادق المنطقة. وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

• توقيف المواطن (ا.ح.) في بلدة برجا لإطلاقه النار ومحاولة قتل. وضُبط في حوزته مسدس حربي.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.