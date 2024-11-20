اللبناني هادي حجّار ضمن قائمة "فوربس" لأقوى روّاد أعمال إدارة المواهب في الشرق الأوسط

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اختارت مجلة "فوربس" العالميّة هادي حجّار، الشريك المؤسّس والرئيس التنفيذي لشركة "هيومانجمنت"، ضمن أقوى عشرة روّاد أعمال في إدارة المواهب في الشرق الأوسط لعام 2024، متصدّرًا القائمة.

تُعدّ "هيومانجمنت"، التي تتخذ من الإمارات مقرًّا لها، من الشركات الرائدة في إدارة المواهب الفنية، حيث تعمل مع أسماء بارزة عالميًا مثل كريستيانو رونالدو، نعومي كامبل، وهدي قطّان، إضافة إلى مشاهير من المنطقة كـ ياسمين صبري. كما تستمر الشركة في التوسّع الإقليمي مع فروع جديدة في دبي، بيروت، الرياض، وعمان.

وضمّت القائمة أيضًا:علاء وماهر دياب (شركة MAD Solutions – المركز الثاني) وغوسيا غولدا (شركة The MMG – المركز الثالث).

وتضمنت وكالة Music Is My Life من لبنان بإدارة غسان شرتوني، والتي تمثل فنّانين مثل ناصيف زيتون ويارا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع الإعلام والترفيه في الشرق الأوسط حقّق نموًا لافتًا بقيمة 41.13 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى 59.10 مليار دولار بحلول 2029.