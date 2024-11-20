الجيش ينعي 3 عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند!

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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

"• المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال

- من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.

- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدَين.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

* الرقيب الشهيد آدم جرجي عون

- من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- عازب.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

•الرقيب الشهيد علي محمد حرب

- من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.

- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- مطلق.

( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".