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الجيش ينعي 3 عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند!

20
NOVEMBER
2024
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نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:

"• المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
-    من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
-    حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    متأهل وله ولدَين.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

* الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
-    من مواليد  24 /11 /1997 الغازية  – صيدا.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    عازب.     
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 •الرقيب الشهيد علي محمد حرب

-    من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
-    حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
-    مطلق.  
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".    

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