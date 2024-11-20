الجيش ينعي 3 عسكريين استشهدوا جراء استهداف العدو مركزًا له في الصرفند!

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ، المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال والرقيب الشهيد آدم جرجي عون والرقيب الشهيد علي محمد حرب، الذين استشهدوا بتاريخ 19 /11 /2024 جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الصرفند، وفيما يلي نبذة عن حياة كل منهم:
"• المعاون أول الشهيد أيمن عبد اللطيف رحال
- من مواليد 1 /4 /1982 صور - الجنوب.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 27 /12 /2008.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدَين.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
* الرقيب الشهيد آدم جرجي عون
- من مواليد 24 /11 /1997 الغازية – صيدا.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 30 /3 /2015.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- عازب.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)
•الرقيب الشهيد علي محمد حرب
- من مواليد 4 /8 /1994 زوطر الشرقية – النبطية.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 25 /10 /2018.
- حائز على عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- مطلق.
( تحدد مراسم التشييع لاحقًا)".