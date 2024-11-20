السفارة العُمانية في دمشق تحتفل بالذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني للسلطنة

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الوطن السورية: أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية العربية السورية بثينة شعبان أن العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وسلطنة عُمان هي علاقات مميزة جداً لأنها علاقات على مستوى الشعبين وليس فقط على مستوى الحكومتين.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الحفل الذي أقامته سفارة سلطنة عُمان في سورية بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني وصفت المستشارة شعبان علاقات البلدين بأنها علاقات على المستوى الحضاري، فبلاد الشام وعُمان هما بلدان ضاربين في التاريخ ولديهم الجذور الحضارية، والشعبان في سورية وعُمان يتمتعان بهذه الميزة من التجذر في التاريخ والاهتمام في التاريخ والاهتمام في المستقبل.

وقالت: «في العيد الوطني العُماني نهنئ الشعب العُماني والحكومة العُمانية وجلالة السلطان هيثم بن طارق في هذا اليوم المجيد، وإذا سألنا أي سوري عن الشعب العُماني سيقول هم في غاية الرقي والود والمحبة، نتمنى لعُمان الشقيقة كل الخير والسلام».