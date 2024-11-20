العودة ما قبل الخط الازرق؟... لبنان ليس بوارد تقديم اي تنازلات

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

نقلت قناة إن بي سي» عن دبلوماسي لم تحدده قوله: تفاصيل الاتفاق بشأن لبنان بحاجة إلى التبلور وقد يعوق ذلك التوصل إلى اتفاق نهائي.

لكن القناة 13 الاسرائيلية ذكرت انه لا موعد محدداً حول وصول الموفد الرئاسي الأميركي أموس هوكشتاين الى اسرائيل، ولا تزال الفجوات كبيرة.



وكشفت المعلومات ان هناك نقطة ملتبسة، تتعلق ببند الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل، وهذا المقترح، حسب المفاوض اللبناني يعيدنا الى ما قبل الخط الازرق، وترسيم جديد للحدود.



وكشفت المصادر ان الجانب اللبناني ليس بوارد تقديم اي تنازلات في ما خص الارض والسيادة، بعد تقديم تنازلات كبيرة.