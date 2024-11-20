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الأنباء الكويتية: انحصر الجدل في زيارة الموفد الرئاسي الأميركي إلى لبنان أموس هوكشتاين إلى بيروت بـ«العقدة الأساسية» في مسودة الورقة الأميركية، والتي تعطي الحق لإسرائيل بالمراقبة الدائمة في لبنان، كما كانت الحال في غزة بموجب «أوسلو».

وفي هذا السياق، قال مسؤول سياسي رفيع اضطلع بدور في كافة العهود الرئاسية منذ 1982 لـ«الأنباء»: «هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى لبنان».

وأقر بأن «الفريقين إسرائيل وحزب الله ومن خلفهما السلطة الرسمية اللبنانية) لن يتراجعا بسهولة، رغم الضغط الملقى على عاتق الرئيس نبيه بري لجهة إيجاد حلول سريعة تتيح عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم، تمهيدا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار».

وتابع المسؤول السياسي: «هناك كلام في الفقرة المتعلقة بلجنة الرقابة وبدور اليونيفيل وسيتم التفاوض بشأنها».