خلدون الشريف عن وجود مربع أمني للحزب في طرابلس: اتقوا الله بطرابلس وأهلها وكفوا شركم عنها

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استغرب الدكتور خلدون الشريف الأنباء التي يتداولها بعض "الخبثاء" عن وجود مربّع أمني لحزب الله في الأسواق الداخلية لمدينة طرابلس، مشددا على أن الجيش موجود في قلعة طرابلس في الأسواق وهو الضمانة في هذه المرحلة.

وكتب الشريف في منشور عبر حسابه على منصة "X": "يتم التداول كذبًا عن وجود مربع أمني لحزب الله في أسواق طرابلس والتربيعة".

وأضاف: "أود أن ألفت نظر هؤلاء الخبثاء، وأنا أعمل في الأسواق، إلى أن الجيش متموضع في قلعة طرابلس، وهناك جنود على كل مدخل سوق، وتحميل النازحين من النساء والأطفال، على قلة عددهم في الأسواق، المسؤولية تهدف لاصطناع فتنة".

وتابع: "وأُذَكرُ الجميع أن إزالة البسطات عن سطح النهر تمت في ليلة واحدة، ما يعني أن عيون وقدرات الجيش ومخابراته عالية".

وختم: "اتقوا الله بطرابلس وأهلها وكفوا شركم عنها. ومن لديه حساب يصفيه من أجل بسطة من هنا أو مولد من هناك لا يجب أن يعرض مدينة بكاملها للرعب، لا سيما أن الجميع يعيش أيامًا صعبة وحرجة. الجيش ضمانتنا وهو يتحمل المسؤولية دون تردد".