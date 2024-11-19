"من أخطر تجار "كريستال ميث"...توقيف مطلوب عراقي في لبنان

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة "توقيف مطلوب عراقي في لبنان، وهو من أخطر تجار ومهربي كريستال ميث"، وقالت في بيان: "في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات تهريب المخدرات، من وإلى لبنان، وتوقيفهم، وضمن إطار الخطة الأمنية التي وضعتها وحدة الشرطة القضائية، الهادفة الى مكافحة آفة المخدرات على كل الأراضي اللبنانية>

ومن خلال التنسيق بين مكتب مكافحة المخدرات المركزي في الوحدة المذكورة والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، وذلك بعد صدور بلاغات عن "منظمة الإنتربول" وعن مجلس وزراء الداخلية العرب بحق المدعو د. ا. (من مواليد عام ١٩٨٧، عراقي الجنسية)، وهو يعتبر من أخطر تجار ومهربي "كريستال ميث"، وهي مادة تصنف كأخطر أنواع المخدرات المصنعة في العراق، وتبين تواجده في لبنان.



ونتيجة المتابعة الحثيثة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، توصلت دورية من المكتب المذكور إلى تحديد مكان تواجده في أحد الفنادق في محلة الحمراء - بيروت، حيث دهمته وعملت على توقيفه. أجري المقتضى القانوني في حقه، بناء على إشارة القضاء المختص".