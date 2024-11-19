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تكتل "لبنان القوي" يتخوف من عدم وجود نية إسرائيلية لوقف الحرب: عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق والدستور

19
NOVEMBER
2024
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عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وجدول اعماله واصدر البيان الآتي:

1 – يرحّب التكتل بكل مسعى للتوصّل الى وقف اطلاق النار ينهي العدوان الاسرائيلي على لبنان، ويبدي تخوّفه الكبير من عدم وجود اي نيّة اسرائيلية بوقف الحرب.
ويرى التكتل انه بأهمية تحقيق وقف النار فإن من مسؤولية لبنان الاّ يتنازل عن اي مستوى من مستويات السيادة ولاسيّما ما يتصل بالحدود البريّة المرسّمة اصلاً منذ العام 1923 بحسب اتفاق بوليه نيوكمب، ومع تأكيد وجوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية بقيادة الدولة لمواكبة تنفيذ القرار 1701.
 

2 – مع الحرص على ضرورة وقف اطلاق النار، يسجّل التكتل اعتراضه على حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيس للجمهورية.
ويعتبر التكتل ان عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية. ويسأل التيار عن المصلحة اللبنانية في مجاراة من يريد بقاء لبنان بلا رئيس وبحكومة مبتورة الاّ اذا اصبحت اجندات الخارج بمثابة الأولوية لبعض الداخل.  

3 – يؤكّد التكتل ضرورة احتضان اللبنانيين المهجّرين من بيوتهم وقراهم وفقاً لمعادلة حمايتهم من جهة، ومنع اي مظهر استفزازي يهدّد الاستقرار الداخلي من اي جهة اتى. وهذه مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، بعدما اثبت اللبنانيون انّهم مجتمع متضامن في مواجهة الأزمات وقد تصرّفوا على هذا الأساس.

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