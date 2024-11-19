بيانات المقاومة تتوالى... اليكم آخرها!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (26):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، بصليةٍ صاروخية.

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (27):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (28):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.







