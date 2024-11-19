بيانات المقاومة تتوالى... اليكم آخرها!

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (26):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 02:40 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في ثكنة راميم (هونين)، بصليةٍ صاروخية.
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (27):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مارون الراس، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخيّة.
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (28):
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19-11-2024، تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي شمالي بلدة مارون الراس، بصليةٍ صاروخيّة.