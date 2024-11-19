أدرعي يجول في الجنوب: جولتي تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة ترقبوا

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نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي مجموعة صور لجولة قام بها في الجنوب.

وأرفق أدرعي الصور بالتالي: "العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ كفركلا والعديسة."

وأضاف: "تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية.... جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا."

العين حين ترى الواقع كما هو: جولة في الجنوب اللبناني ومحطة في قريتيْ #كفركلا والعديسة.

تفقدت المناطق التي حوّلها حزب الله الارهابي إلى قواعد عسكرية أمامية مستخدمًا بناها التحتية وسكانها دروعًا بشرية.

جولتي في الجنوب اللبناني تحمل في طياتها رسالة مهمة وواضحة. ترقبوا.