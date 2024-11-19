مستوطنات عدة تحت نيران صواريخ الحزب... اليكم آخر استهدافات الحزب!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (20):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:15 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخيّة.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (21):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 10:30 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، مستوطنة غورن، بصليةٍ صاروخيّة.





بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (22):

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المحتلة، بصليةٍ صاروخيّة.