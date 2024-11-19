living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى "سارة" من وزير التربية... هذا ما أعلنه عن باقة الانترنت

19
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إطلاق حزم الإنترنت المجانية للمعلمين والمتعلمين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

ووجه الحلبي تحية الشكر والتقدير إلى دولة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على عنايته ورعايته ومتابعته لشؤون القطاع التربوي، وإلى وزير الاتصالات جوني القرم وفريق عمل الوزارة ، على الجهود التي بذلوها لإنجاز هذه الخطوة الكبيرة التي ستمكن الأسرة التربوية من التعلم من بعد والإفادة من موقع مدرستي التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء وتنزيل الكتب والدروس والتفاعل مع الأساتذة.

وكشف ان وزارة الاتصالات أجرت بالأمس تجربة بالتعاون مع وزارة التربية ، شملت نحو خمسين متعلما ، فأرسلت اليهم حزمة تحوي ٢٠ جيغابايت شهريا مع الإرشادات اللازمة لتفعيلها واستخدامها لأغراض التربية والتعليم . على ان تطلق وزارة الاتصالات التوزيع العام يوم غد.

ودعا الحلبي أفراد الهيئة التعليمية والمتعلمين إلى الإفادة من هذه الحزمة الشهرية بصورة جيدة لإنجاح التعليم من بعد في هذه الظروف الخطرة التي يمر بها الوطن .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   