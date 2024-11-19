"قاعدة جويّة رئيسية في الشمال".. تفاصيل هجوم "الحزب" صباح اليوم على حيفا!

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بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة في لبنان:

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة، عند الساعة 06:45 من صباح اليوم الثلاثاء 19-11-2024، هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة رامات ديفيد (قاعدة جويّة رئيسية في الشمال وتضُم أسراب قتالية حربية) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 50 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.