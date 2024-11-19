بعد العواصف والأمطار.. كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا بخاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم االخميس ، فيستقر مرحليا حتى يوم الأحد حيث يتأثر الحوض بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين 17 و 25 في بيروت، بين 13 و 23 في طرابلس، بين 8 و 20 في زحلة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا، مع برق ورعد ورياح ناشطة. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات.

الأربعاء:



غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا بخاصة شمال البلاد وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة مع حدوث انفراجات، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق.



الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد بخاصة شمال البلاد خلال الفترة الصباحية مع حدوث انفراجات واسعة، تنحسر الأمطار تدريجيا بدءا من المساء.

الجمعة:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 8 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وخلال فترة غزارة الأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85٪

-حال البحر: هائج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,14

-ساعة غروب الشمس: 16,33