living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبعد من "أمان أمنها": إسرائيل تحاصر الشيعة لإضعافهم

19
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جوزف القصيفي -

لم يعد سقف الحرب الإسرائيلية على لبنان محصوراً بتوفير الحماية للمستوطنات الشمالية للكيان العبري، بل إنّ لها إرهاصات سياسية، وتداعيات ديموغرافية الغاية منها محاصرة الشيعة وإضعافهم في المعادلة الوطنية والسياسية، بما يستبقي للمستقبل بعضاً من الجمر القادر على إعادة الحماوة إلى الرماد اللبناني، الذي سيكون مركوناً في نفوس أبناء طائفة كبيرة وذاكرتهم. وما يثير القلق هو أنّ تجارب مماثلة حصلت سابقاً في اتجاهات شتى، لم تحمل للبنان الّا النار والدمار وتنافر ودّ في القلوب لا يجبر كسرها، كما الزجاج.

عندما اغتالت إسرائيل مسؤول وحدة العلاقات الاعلامية في «حزب الله» والمستشار الاعلامي للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الحاج محمد عفيف، لم يعد هناك أدنى شك في أنّ إسرائيل لا تسعى إلى ضمان أمنها بدفع قوات الحزب إلى شمال الليطاني لدرء الصواريخ وإبعاد أي خطر مباشر قد يطاولها. إنّها تسعى لاستئصال الحزب بجناحيه السياسي والعسكري. فالسيد نصرالله إرتقى وفي اعتقاد تل أبيب أنّ القضاء عليه يقضي على المقاومة، لكن هذا الاعتقاد لم يعمّر طويلاً ،لأنّ «حزب الله»، على رغم من الحرب الضروس وغير المسبوقة في عنفها وشراستها، لا يزال يحتفظ بقدرة على التحرّك مغالباً ومسابقاً المسيّرات وطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية.

إنّ اغتيال الحاج محمد عفيف يكرّس توجّهاً لتوسيع الحرب، وتجاوز الغاية التي برّرت بها الخروج على قواعد الاشتباك، ورفض التقيّد بمندرجات قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. وقد أحصت قوات «اليونيفيل» 36 الف عملية خرق قامت بها الدولة العبرية براً وبحراً وجواً. وهي وعلى ما يقول محللون، لا يمكن أن تقبل بقرار يجعلها تتخلّى عن هذا النهج المتمادي، لأنّها تصرّ على إعطاء نفسها حقاً لا تمتلكه قانوناً، وتريد أن تثبته واقعاً على الارض. ومن هنا تزداد المخاوف من مرامي إسرائيل في التركيز على المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع، والضاحية الجنوبية، لتهجير أهلها إلى الداخل، من أجل التأسيس لصدام اهلي تتداخل فيه عوامل السياسة والحذر والاقتصاد والقدرة على الإيواء، وتتفاعل على نحو يجعل من هذا الصدام واقعاً، ولو انّه مرفوض لدى الجميع. كذلك، فإنّ الوضع سيكون في صعوبة بالغة اذا ما توقفت الحرب.

هناك تأكيدات من رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنّ الذين هُجّروا قسراً سيعودون إلى قراهم وبلداتهم وحياتهم غداة انتهاء الحرب. لكن السؤال المطروح: هل في المستطاع العودة؟ وكيف يمكن المكوث في أراضٍ محروقة، ومناطق يعمّها الركام؟ ومن أين تبدأ إعادة الاعمار؟ ومن سيتولاها؟ وبأي شروط؟

وتعلق اوساط متابعة: «صحيح أنّ اي مكون في لبنان لا يستطيع إلغاء المكون آلاخر، وأن يتعامل معه وكأنّه مغلوب على أمره، ولكن الأصح أيضاً أنّ هناك قراءات مغايرة للوضع، تحمل البعض على اعتقاد غير ذلك والتصرف على أساسه. وهذا الأمر في بالغ الخطورة لأنّه سيراكم كثيراً من عوامل النقمة التي قد تنفجر وتتشظى على نحو يهدّد الاستقرار العام في البلاد. وإنّ القمة الروحية التي عُقدت أخيراً في بكركي أشارت إلى هذه المحاذير، ونبّهت، ولو بصياغات غير مباشرة، إلى تداعيات محتملة لأي خطأ في الحسابات واختلالات في الموازين. بمعنى أوضح، إنّ جميع القوى سواسية في عين القانون، ومعايير الواقع، من أجل تجنيب لبنان مفاجآت أشدّ خطورة من الحال التي يرسو فيها، أو على الأقل قطع الطريق على أي محاولة لجرّه إلى ما هو أدهى من الحرب التي تُشن عليه.

إنّ إسرائيل تفاوض بالنار وهي تريد أن تحقق شروطها مهما كان الامر، وفي ظنها أنّ الإنهاك بدأ يدرك الحزب، وأنّه في نهاية المطاف عليه أن يمتثل لهذه الشروط، أو أن ينتظر موعد الحسم النهائي مع ما يترتب على ذلك من نتائج سياسية.

وحتى الساعة، يبدو واضحاً أنّ إسرائيل لن تكتفي بوقف لإطلاق النار، ولا بترتيبات تضمن تنفيذ القرار 1701، ولا نشر الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وحتى إخلاء المنطقة من اي سلاح غير خاضع لسلطة الدولة، بل انّها تعمل على إيجاد واقع يُضعف حضور «حزب الله» ودوره جنوباً، وتالياً على صعيد لبنان، لضرب نفوذه السياسي، وهذا التوجّه يلاقي تأييداً مباشراً وواضحاً من الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا والمانيا الاتحادية، وضمناً من بعض العرب. وثمة من يرى أنّ واشنطن تمارس سياسة «قبّ الباط» والتباطؤ في المساعدة على حلحلة عدد من النقاط العالقة في متن المشروع الذي تقدّمت به لوقف الحرب، لتفسح المجال لتل أبيب كي تحقق تقدّماً على الارض، يمكنها من إملاء بعض الشروط التي طرحتها وتسعى إلى تضمينها في صلب المشروع.

في حمأة العمليات العسكرية التي تُسطّر بدم اللبنانيين الذين فاق أعداد المدنيين الذين ارتقوا من بينهم اضعافاً مضاعفة أعداد المقاتلين للدولة العبرية، والمناورات السياسية التي تستخدم دماء هؤلاء وركام منازلهم للضغط من أجل التنازل والاستسلام، يبدو «حزب الله» في حصار غير مسبوق، وداخل مربع مسوّر بالأخطار، ويعمل على الثبات في أنتظار معطيات توقف اللعبة عند حدّ معين، ليقرّر مرحلة الما بعد، ولذلك ليس امامه الّا الميدان يرابط فيه، محاولاً دفع ما يتعرّض له من ضغط.

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   