عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2024

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النهار

“الرد الممانع” يتلاعب بزيارة هوكشتاين ووقف النار… استهداف متجدّد لبيروت على وقع تصعيد نتنياهو

نداء الوطن

هوكستين في مسعى أخير رغم الردّ اللبناني الملتبس

الأخبار

هوكشتاين أمام الفرصة الأخيرة: 3 أيام من التفاوض بالنار

عوكر تتعمّد نشر أجواء سلبية مقابل «تفاؤل محرز» عند بري وميقاتي

الشرق الأوسط

تبادل ضربات يستبق وصول هوكستين

البناء

مناورة التلويح بتأجيل زيارة هوكشتاين تنتهي بتأكيد قدومه اليوم كما حسمها بري

قصف بيروت «التفاوضي» يلقى ردّ المقاومة بتفعيل معادلة «تل أبيب مقابل بيروت»

الفشل العسكريّ للاحتلال على جبهات شمع والخيام وبنت جبيل في اليوم الخامس

الشرق

هوكشتاين يصل اليوم وإسرائيل تضرب بيروت مجدّداً والجنوب أصبح ستالينغراد

الديار

«تل ابيب» تحت النار رداً على استهداف بيروت

نتانياهو يستبق زيارة هوكشتاين برفع سقف شروطه

حزب الله يُحدّد ثلاث ثوابت… والجيش جاهز للإنتشار

اللواء

مفاوضات «هوكشتاين» تحت النار: تل أبيب مقابل بيروت

إنجاز صياغة معدلة للرد اللبناني واقتراح فريق مصري أو أردني للمشاركة بالمراقبة