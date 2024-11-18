سلسلة بيانات للمقاومة الإسلاميّة تعلن استهداف تجمعات للعدو ومسيرات تصل الى عكا وحيفا

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اعلنت المقاومة الاسلامية في سلسلة بيانانت بانه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة".

كذلك،" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:30 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا، بصاروخٍ موجّه، وأوقعوهم بين قتيل وجريح".

و" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 05:15 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

كما "شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة".

و" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، للمرّة الثانية، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية".

‏كما" استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصليةٍ صاروخيّة".

و"شنّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:00 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، هجومًا جويّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على تجمعٍ لقوات جيش العدو الإسرائيلي غربي بلدة علما الشعب، وأصابت أهدافها بدقّة".