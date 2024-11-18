جولة في قضاء جبيل للجنة البلديات في التيار الوطني الحر

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جال وفد من اللجنة المركزية للبلديات في التيار الوطني الحر برئاسة المنسّق روجيه باسيل على رؤساء بلديات في قضاء جبيل.

فقد تمت زيارة رئيس بلدية حالات المحامي توفيق الراعي ورئيس بلدية بلاط السيد عبدو عتيّق ورئيس بلدية عمشيت الدكتور طوني عيسى.

و شارك في الزيارة وفد من هيئة قضاء جبيل يترأسه المنسّق سبع حبيب ومنسقّا الماكينة السياسية للانتخابات البلدية المركزية السيد طوني ابو يونس وفي القضاء أديب جبران.

وتم التداول بموضوع النازحين والمهجرين من قراهم وتداعيات هذا النزوح على المستوى الإقتصادي في البلدات، وسبل المعالجة.

ثم تفقّد الوفد مدرسة فرحات الرسمية في جبيل واطلع من مديرة المدرسة السيدة نوف نعمه منصور على أوضاع النازحين وكيفية تأمين مستلزماتهم اليومية.

وشدّد الوفد على متابعة العمل على فيما تم مناقشته من خلال هيئة القضاء التي ستكمل العمل مع المعنيين لما فيه خير ومصلحة كافة البلديات والبلدات في القضاء.

من جهتهم، شكر رؤساء البلديات والأعضاء والمخاتير الحاضرين اعضاء الوفد لاهتمامهم بالقضايا الإجتماعية والبلدية خاصةً في قضاء جبيل .