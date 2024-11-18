"المقاومة الاسلامية": استهداف تجمعين لجنود العدو في مستوطنة ديشون وشرق بلدة مارون الراس بصليات صاروخية

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اعلنت :المقاومة الاسلامية" في بيان حمل الرقم 15، انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة ديشون، بصليةٍ صاروخية.

واعلنت في بيامن حمل الرقم 16، ان مجاهديها استهدفوا "عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، تجمّعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخيّة".