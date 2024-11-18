"العرض الذي تلقيناه يحتاج إلى توضيحات"... بوصعب يكشف خفايا تأجيل هوكستين زيارته الى لبنان

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أكّد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين لا يسعى إلى زيارة فاشلة إلى لبنان، بل يهدف إلى المجيء بهدف إبرام تسوية"، مشيرًا إلى أنه "حتى الساعات الماضية لم يتم تحديد أي موعد رسمي لزيارة هوكشتاين إلى بيروت".

وأوضح في حديث الى قناة "CNN"، أنه "لا أحد يريد الحرب"، مضيفًا أن الحل الأفضل هو تسوية الأمور دبلوماسيًا.

وشدد بوصعب على، أن "لبنان يسعى إلى نجاح المفاوضات الدبلوماسية"، مشددًا على "أهمية تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، وليس كما جرى تطبيقه في العام 2006، حيث لم يتم تنفيذه بشكل تام من قبل الطرفين".

ولفت الى أن "العرض الذي تلقيناه يحتاج إلى توضيحات قبل الموافقة النهائية عليه من قبل لبنان"، موضحًا أن "لبنان، كما بقية العالم، ضد الحرب ويسعى لإيجاد حل دبلوماسي لوقف التصعيد".

وأكد بوصعب، أن "لبنان يتطلع إلى ضمان عدم بقاء أي جندي إسرائيلي على الأراضي اللبنانية"، معتبرًا أن "تطبيق القرار 1701 ليس من مهام العدو".

وعبّر عن "تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي في غضون أسبوع واحد، إذا ما التزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بكلمته، رغم أن "التجربة في غزة لا تشجع".